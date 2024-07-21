Взбесившиеся цены. Большинство россиян тратит на еду всё, что есть

Николай Герасименко

Ромир, НАФИ, прочие исследователи российской действительности, да и мы сами, любим поприбедняться... Сам хожу по магазинам и наблюдаю толпы людей в них и в торговых центрах. Про цены на яйца вспомнили, так они с прошлого года не растут, фрукты и ягоды нашего производства, естественно выросли в цене, потому как неурожай из-за весенних заморозков.