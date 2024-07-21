БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Взбесившиеся цены. Большинство россиян тратит на еду всё, что есть

Взбесившиеся цены. Большинство россиян тратит на еду всё, что есть

Продуктовая инфляция превысила 25%, потребительские товары подорожали в полтора-два раза Цены растут как на дрожжах.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Ромир, НАФИ, прочие исследователи российской действительности, да и мы сами, любим поприбедняться... Сам хожу по магазинам и наблюдаю толпы людей в них и в торговых центрах. Про цены на яйца вспомнили, так они с прошлого года не растут, фрукты и ягоды нашего производства, естественно выросли в цене, потому как неурожай из-за весенних заморозков.
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13 час.

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