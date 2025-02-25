Член конгресса США предлагает провести аудит Зеленского В США продолжают делать высказывания относительно полной непрозрачности финансовых и военных поставок Киеву.
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Член конгресса США предлагает провести аудит Зеленского В США продолжают делать высказывания относительно полной непрозрачности финансовых и военных поставок Киеву.
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