Судьба квартиры в Юрмале на фоне запрета Орбакайте непонятна

Кристина Орбакайте неожиданно оказалась в «черном списке» у латвийских властей. В правительстве заявили, что выступление Орбакайте «не соответствуют интересам нацбезопасности Латвии» и запретили въезд в страну.
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