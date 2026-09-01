Опрос: треть россиян согласна попробовать оплату цифровым рублем за скидки

Предоставление скидок может убедить 35% россиян воспользоваться цифровым рублем, сообщает Life.ru со ссылкой на результаты опроса медиахолдинга «Просто.
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