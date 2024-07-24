Медвежий угол
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Медвежий угол

38 493 подписчика

И самое дикое для меня, что это в русской России

И самое дикое для меня, что это в русской России

Хроники катастрофы! часть 1: "- За последние два года превратился в филиал "средней азии". Почти 80% курьеров в доставках туркмены и таджики (по русски сносно говорит 1-2 из 10ти).

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Комментарии
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Павел Овсянников
Дума суки продажные.
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1 час.
Сергей Трофимов
оккупация России исламистами продолжаешься и исламисты поэтому так нагло ведут себя и куда смотрит полиция и прочие властные структуры
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1 час.
Александр Третьяк
В том что идет оккупация России виновата власть ,но и среди населения полно пособников которые сдают жилье ,пользуются услугами мигрантов
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1 час.

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