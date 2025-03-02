Россиян предупредили о неочевидной уловке интернет-мошенников

IT-эксперт Кузьменко: Кнопка отписки от рассылки в почте может быть фишингом Мошенники могут использовать функцию отписки от почтовых рассылок в своих целях, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
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