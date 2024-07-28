Трамвайные пути на Ново-Садовой начали восстанавливаться после двухмесячной остановки

Руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин сообщил, что на данный момент уже завершен монтаж контактной сети трамвая, установлены два стрелочных перевода на узловой станции "Барбошина поляна", проведены работы по устройству ливневых каналов и установке рельсовых решеток на станции "Барбошина поляна".