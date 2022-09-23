Черчесов о «Зените»: «Устал уже поздравлять сборников с чемпионством. Каждый год одну и ту же эсэмэску нажимаю»

Станислав Черчесов рассказал, с кем общается из игроков сборной России. — С кем из игроков сборной поддерживаете более или менее регулярную связь? — Последние, кто звонил, — Джикия и Соболев, которые были в отличной компании с Трахтенбергом.
Станислав Черчесов рассказал, с кем общается из игроков сборной России. — С кем из игроков сборной поддерживаете более или менее регулярную связь? — Последние, кто звонил, — Джикия и Соболев, которые были в отличной компании с Трахтенбергом.
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