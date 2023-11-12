Исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен полагает, что Соединенные Штаты ищут «козла отпущения», чтобы переключить внимание общественности от своей причастности к подрыву газопровода «Северный поток».
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