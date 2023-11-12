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Экс-подполковник Расмуссен: США ищут «козла отпущения» в подрыве «Севпотоков»

Экс-подполковник Расмуссен: США ищут «козла отпущения» в подрыве «Севпотоков»

Исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен полагает, что Соединенные Штаты ищут «козла отпущения», чтобы переключить внимание общественности от своей причастности к подрыву газопровода «Северный поток».

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
А кто-то сомневался в том, что ЦРУ и МИ-6 не причастны? По-моему, дураков на планете не осталось, все уже увидели подлое лицо Штатов и их приспешников.
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