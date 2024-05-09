Брокер дал совет россиянам, откладывающим покупку квартиры из-за высоких ставок

Россияне не торопятся приобретать недвижимость на вторичном рынке в ипотеку, они ждут снижения ключевой ставки ЦБ, рассказал ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.
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