Польша опасается российских ударов по погранпереходам с Украиной

В Варшаве не исключают, что Москва всё же сподобится на атаки пунктов пропуска, через которые идут поставки вооружений.
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