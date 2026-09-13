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В Крыму с 1 октября изменятся тарифы на вывоз мусора

В Крыму с 1 октября изменятся тарифы на вывоз мусора

С начала октября 2026 года в Республике Крым изменится стоимость услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

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