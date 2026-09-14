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Музей русского импрессионизма отметит 10-летие программой 26 и 27 сентября

Музей русского импрессионизма отметит 10-летие программой 26 и 27 сентября

Музей русского импрессионизма 26 и 27 сентября отметит 10-летие марафоном лекций, экскурсиями, встречами с художниками и другими событиями.

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