Глава МВД Франции Нуньес счел безответственным преуменьшение "угрозы" от России

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес утверждает, что некая угроза от России якобы является реальной, а преуменьшать ее – «безответственно».
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