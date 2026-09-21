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Газета.ру

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Глава МВД Франции Нуньес счел безответственным преуменьшение "угрозы" от России

Глава МВД Франции Нуньес счел безответственным преуменьшение "угрозы" от России

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес утверждает, что некая угроза от России якобы является реальной, а преуменьшать ее – «безответственно».

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