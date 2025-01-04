Страна и люди
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Страна и люди

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Российская армия освободила населенный пункт Надия в ЛНР

Российская армия освободила населенный пункт Надия в ЛНР

 Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Запад».     Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

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