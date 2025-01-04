Российская армия освободила населенный пункт Надия в ЛНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Запад». Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
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