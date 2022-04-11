СМИ: Ширвиндт хлёстко осадил русофоба Макаревича

Как вы знаете, 68-летний певец ртом, бизнесмен и кулинар Андрей Макаревич (лидер музколлективов "Машина времени" и "Оркестр креольского танго", автор проекта "Идиш Джаз", народный артист РФ, экс-член президентского Совета по культуре и искусству, экс-член Общественного совета Комитета Госдумы РФ по культуре, экс-член совета директоров Первого канала, экс-президент телекомпании "Смак", соучредитель стоматологической клиники Dental Art, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Почёта и ельцинской медальки "Защитнику свободной России", лауреат премии Московской хельсинкской группы "За защиту прав человека средствами культуры и искусства", член Общественного совета Российского еврейского конгресса, внук террориста-бундовца Мордуха Шмуйловича и патологоанатома МУРа Мериеси Бляхман, правнук синагогального шойхета/резника Мойши-Шмуля Бляхмана) отчалил в Израиль, выступив категорически против российской спецоперации и потребовав: "немедленно прекратить это сумасшествие".