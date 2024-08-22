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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирована Volkolak: The Will of Gods — метроидвания в сеттинге славянских мифов Росс...

Анонсирована Volkolak: The Will of Gods — метроидвания в сеттинге славянских мифов Росс...

Анонсирована Volkolak: The Will of Gods — метроидвания в сеттинге славянских мифовРоссийская студия Volkolak team представила демоверсию своей грядущей метроидвании Volkolak: The Will of Gods, события которой происходят в мире славянских мифов в сказок.

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