Анонсирована Volkolak: The Will of Gods — метроидвания в сеттинге славянских мифов Росс...

Анонсирована Volkolak: The Will of Gods — метроидвания в сеттинге славянских мифовРоссийская студия Volkolak team представила демоверсию своей грядущей метроидвании Volkolak: The Will of Gods, события которой происходят в мире славянских мифов в сказок.
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