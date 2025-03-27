Вопрос повышения престижа профессии транспортника обсудили в Петербурге

На встрече Молодежного совета организаций транспортной отрасли Санкт-Петербурга, состоявшейся на базе ГУП «Петербургский метрополитен», обсуждались важные вопросы кадрового обновления и повышения престижа профессий в транспортной сфере.
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