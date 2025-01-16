Доктор Токарев предупредил ямальцев о новом опасном вирусе

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил жителей ЯНАО о распространении метапневмовируса в эпидемиологическом сезоне 2025 года.
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