Количество самозанятых превысило 900 тысяч в Подмосковье

Количество самозанятых в Подмосковье достигло 916 тысяч человек. Из них 71,5 тысячи получили этот статус с начала этого года, рассказала заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
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