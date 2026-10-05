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Царьград

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В Прикамье открылись агроклассы с современными лабораториями

В Прикамье открылись агроклассы с современными лабораториями

В Чайковском округе в Фокинской школе открылся агрокласс «Агротехнологии будущего», где ученики 7–9 классов будут углубленно изучать химию, биологию, математику и профильные дисциплины.

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