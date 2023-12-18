Книги Акунина* пропали с прилавков книжных магазинов

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. После заявления издательства АСТ о «необходимости правовой оценки высказываний» писателя Бориса Акунина* его книги исчезли с полок магазинов «Лабиринт», «Республика» и «Москва».
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