Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    Почта России занимается всем чем угодно (оплатой ЖКХ, торговлей любыми товарами,банковской деятельностью и т.д.) кром...Росатом организуе...
  • Егорян Грузовян
    https://www.youtube.com/watch?v=JDsfKPWuA1gПрезидент России ...
  • Егорян Грузовян
    https://www.youtube.com/watch?v=JDsfKPWuA1gРежиссер Владимир...

Самые важные тезисы пресс-конференции Владимира Путина обсудят в медиацентре «Патриот»

Самые важные тезисы пресс-конференции Владимира Путина обсудят в медиацентре «Патриот»

Каковы политические и экономические итоги 2021 года для России, обсудят в медиацентре «Патриот». Традиционная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в четверг, 23 декабря, очно, но из-за пандемии количество представителей СМИ будет ограничено.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх