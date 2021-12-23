Самые важные тезисы пресс-конференции Владимира Путина обсудят в медиацентре «Патриот»

Каковы политические и экономические итоги 2021 года для России, обсудят в медиацентре «Патриот». Традиционная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в четверг, 23 декабря, очно, но из-за пандемии количество представителей СМИ будет ограничено.
Каковы политические и экономические итоги 2021 года для России, обсудят в медиацентре «Патриот». Традиционная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в четверг, 23 декабря, очно, но из-за пандемии количество представителей СМИ будет ограничено.
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