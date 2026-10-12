Минск простился с создателем ансамбля «Хорошки» Валентиной Гаевой

Церемония прощания с народной артисткой Беларуси прошла 12 октября в Белгосфилармонии. Валентина Гаевая, возглавлявшая ансамбль «Хорошки» с момента его основания, скончалась 3 октября на 91-м году жизни.
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