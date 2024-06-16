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Аргументы недели

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Сенатор Рогозин призвал ввести смертную казнь для тех, кто ворует у армии России

Сенатор Рогозин призвал ввести смертную казнь для тех, кто ворует у армии России

Представитель Запорожской области в верхней палате отечественного парламента Дмитрий Рогозин призвал ввести смертную казнь для тех, кто ворует у Вооруженных сил Российской Федерации.

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Комментарии
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b
borzov
почему только для тех, кто ворует у Армии, а разве жизнь гражданина России ничего не стоит и мастурбекам можно косить граждан налево и направо? Считаю, что мастурбеков надо расстреливать в первую очередь, даже за хамство. Их миллионы и плодятся они как тараканы, в геометрической прогрессии, никакого Российского бюджета на них не хватит. Нужна утилизация или полное выдворение к ебаной их матери (кстати, эти мастурбеки в открытую заявляют, что едут сюда еще и трахать наших девчонок....собственно, что они и делают - насилуют, практически каждый день, издеваются и убивают. За это вешать и стрелять, стрелять и вешать)
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13 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Ввести конфискацию имущества
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12 час.
Махамбет Толеугазин
воров вздёрнуть на рее ...  ибо нех ...
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4 час.

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