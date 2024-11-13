Несмотря на резкий рост цен на многие продукты, VMWare делает Fusion Pro и Workstation Pro бесплатными для всех пользователей

Несмотря на резкое повышение цен на продукты VMWare, которое, по мнению многих компаний, сродни «шантажу», компания Broadcom объявила сегодня, что две редакции WorkStation Pro и Fusion Pro ее программного обеспечения VMWare WorkStation Player также перейдут на бесплатную модель.
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