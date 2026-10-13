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Царьград

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США больше не передают ВСУ разведданные? Зеленский вышел с заявлением. Впереди - самое страшное

США больше не передают ВСУ разведданные? Зеленский вышел с заявлением. Впереди - самое страшное

США больше не передают ВСУ разведданные - так утверждают сами украинцы, ссылаясь на результаты ночного обстрела.

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