Nat Com: мутация в гене IKBKB приводит к развитию псориаза

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) обнаружили мутацию в гене IKBKB, ответственную за возникновение псориаза - хронического воспалительного заболевания кожи, которое характеризуется появлением зуда и шелушений по всему телу.
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