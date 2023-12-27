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Суд признал «голую вечеринку» Ивлеевой в «Мутаборе» пропагандой ЛГБТ

Суд признал «голую вечеринку» Ивлеевой в «Мутаборе» пропагандой ЛГБТ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), тематическая «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе с участием российских звезд была направлена на пропаганду ЛГБТ (общественное движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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