Суд признал «голую вечеринку» Ивлеевой в «Мутаборе» пропагандой ЛГБТ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), тематическая «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе с участием российских звезд была направлена на пропаганду ЛГБТ (общественное движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.