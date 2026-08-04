ЛДПР потребовала остановить рост цен на продукты

В ЛДПР потребовали принять системные меры для сдерживания цен на продукты. В партии считают, что государство не должно ограничиваться временными договоренностями с торговыми сетями и разовыми заморозками цен, а обязано постоянно контролировать ситуацию.
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