«Откачка воды с территорий СНТ в микрорайоне Осташково невозможна». Первый замглавы Октябрьского округа Юрий Бибик дал пессимистичный прогноз по поводу ситуации в затопленном микрорайоне.
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«Откачка воды с территорий СНТ в микрорайоне Осташково невозможна». Первый замглавы Октябрьского округа Юрий Бибик дал пессимистичный прогноз по поводу ситуации в затопленном микрорайоне.