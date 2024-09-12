FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • LEV Skoroxod
    А ебануть по финам слабо??? Оттуда откуда прилетел беспилотник!!!СМИ: запущенные и...
  • Александр Т
    Земля стекловатой. Одним жидоврагом меньше.Раскрыты подробно...
  • Лидия Санникова
    Отвернули от кормушки?Кристина Орбакайт...

Китай призвал своих автопроизводителей не вывозить передовые технологии за пределы страны и отправлять уже готовые комплекты для сборки машин

Китай призвал своих автопроизводителей не вывозить передовые технологии за пределы страны и отправлять уже готовые комплекты для сборки машин

Китай настоятельно рекомендовал своим автопроизводителям сохранить передовые технологии электромобилей на родине и призвал их экспортировать комплекты для сборки на зарубежные заводы, о чем пишет Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх