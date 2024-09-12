Китай призвал своих автопроизводителей не вывозить передовые технологии за пределы страны и отправлять уже готовые комплекты для сборки машин

Китай настоятельно рекомендовал своим автопроизводителям сохранить передовые технологии электромобилей на родине и призвал их экспортировать комплекты для сборки на зарубежные заводы, о чем пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии