«Мы не хотим войны с вами»: жители Запада начали массово извиняться после удара «Орешника» по «Южмашу»

На ваши извинения россиянам глубоко нас..... Если не хотят войны с Россией, то пусть добиваются от правительств своих стран всеобъемлющего прекращения поддержки хохлов... и установления мира на украине только на условиях России.... и никак иначе. А для лучшего усвоения урока и прекращения ничем не обоснованных иллюзий, следует ударить повторно по наиболее значимым местам для начала хохляндии, а там уже и видно будет куда еще.... ....

Балу -

Не, ребята!... Все претензии и визги не к нам.... Мы ещё в декабре 2021 года обратились к вашим руководителям с предложением сохранения баланса... Что они нам ответили?... Сегодня - это последствия ВАШЕГО снобского и скотского поведения по отношению к нам... Когда 8 лет убивали мирных жителей Донбасса где вы были?... Когда ваши страны с криками "бей Россию!" гонят бандеровским ублюдкам оружия на сотни миллионов долларов и евро современное вооружение - что делаете вы?... Молчите и улыбаетесь... Так вот теперь, когда России надоели ваши ублюдские выходки и она наконец-то (!) показала вам свои возможности (и то не все) и дала вам это понять, вы поняли, что ваши задницы подгорают и от этого вам стало страшно... И что началось?... Не демонстрации против политики ваших правительств с требованием прекратить поставки бандерлогам оружия и прекращения русофобской политики, а чисто хохляцкий скулёж "А нас за щё?"... А теперь терпите... Уж слишком много великодристанцы понагадили России... И даже сейчас вы выступаете не против того, чтобы вашим оружием перестали убивать русских, а чтобы русские не начали своим оружием убивать вас... Мрази вы!...