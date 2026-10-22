Бывший вингер «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу сказал, что мог бы потерять место на правом фланге, если бы выступал в одной команде с действующим футболистом сине-гранатовых Ламином Ямалем.
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