Дайджест дня: беспилотная Honda, китайский микроавтобус IVECO и другие события индустрии

Дайджест дня: беспилотная Honda, китайский микроавтобус IVECO и другие события индустрииНа специализированной выставке Conexpo, которая пройдет в Лас-Вегасе с 14 по 18 марта, будет представлен беспилотный челнок Honda AWV (Autonomous Work Vehicle).
Дайджест дня: беспилотная Honda, китайский микроавтобус IVECO и другие события индустрииНа специализированной выставке Conexpo, которая пройдет в Лас-Вегасе с 14 по 18 марта, будет представлен беспилотный челнок Honda AWV (Autonomous Work Vehicle).
Свежие комментарии