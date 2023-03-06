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  • Герасим
    Веста за 2.4 миллиона, спасибо конечно, но с такими ценами проще японца взять, та же витара стоит примерно столько же...АвтоВАЗ приступил...
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Дайджест дня: беспилотная Honda, китайский микроавтобус IVECO и другие события индустрии

Дайджест дня: беспилотная Honda, китайский микроавтобус IVECO и другие события индустрии

Дайджест дня: беспилотная Honda, китайский микроавтобус IVECO и другие события индустрииНа специализированной выставке Conexpo, которая пройдет в Лас-Вегасе с 14 по 18 марта, будет представлен беспилотный челнок Honda AWV (Autonomous Work Vehicle).

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