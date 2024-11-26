Казанец потерял 100 тыс. рублей при попытке купить электропианино

Житель Казани стал жертвой мошенников, потеряв 100 тысяч рублей при попытке купить электропианино. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани, мужчина нашел выгодное предложение о продаже инструмента на сайте с бесплатными объявлениями.