Правительство: для посадки в поезд можно использовать биометрию

Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что эта опция будет доступна лишь при наличии у железнодорожного оператора соответствующего технического оборудования, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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