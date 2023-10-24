На Камчатке установили штрафы за продажу "энергетиков" подросткам 

Такие нормы в краевое законодательство внесли депутаты на 25-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края, которая состоялась сегодня, 24 октября, под председательством Ирины Унтиловой, сообщили ИА KamchatkaMedia в пресс-службе краевого парламента.