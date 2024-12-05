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Лавров: РФ надеется, что США воспримут всерьез сигнал в виде запуска «Орешника»

Лавров: РФ надеется, что США воспримут всерьез сигнал в виде запуска «Орешника»

Вооруженные силы России запустили по Украине новую ракету «Орешник», чтобы подать сигнал США. Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с Такером Карлсоном выразил надежду на то, что Белый дом оценит серьезность этого шага.

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