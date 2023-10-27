Снегопад с дождями накроют Нижний Новгород с 27 по 29 октября. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.
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