Снегопад с дождями накроют Нижний Новгород с 27 по 29 октября. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.