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Вучич озвучил мрачный прогноз по поводу завершение конфликта на Украине

Вучич озвучил мрачный прогноз по поводу завершение конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, он продлится ещё 10 лет и закончится по корейскому сценарию — мирным урегулированием по существующей линии фронта.

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