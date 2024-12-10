На рынке в Москве начался пожар

В Москве начался пожар на территории Коптеквского рынка. Об этом пишет Telegram-канал Shot. По его информации, пожар распространился по крыше двух зданий, существует угроза его распространения на соседние постройки.
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