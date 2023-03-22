Мать Саакашвили заявила, что его пытались «убить»

Заявление частной тбилисской клиники «Вивамед», что находящийся там осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается лечиться, свидетельствует о планах вернуть его в тюрьму, заявила мать политика Гиули Аласания 22 марта журналистам.
Заявление частной тбилисской клиники «Вивамед», что находящийся там осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается лечиться, свидетельствует о планах вернуть его в тюрьму, заявила мать политика Гиули Аласания 22 марта журналистам.
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