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Мать Саакашвили заявила, что его пытались «убить»

Мать Саакашвили заявила, что его пытались «убить»

Заявление частной тбилисской клиники «Вивамед», что находящийся там осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается лечиться, свидетельствует о планах вернуть его в тюрьму, заявила мать политика Гиули Аласания 22 марта журналистам.

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