Российские военные продолжают сокращать поголовье иностранных наемников в рядах ВСУ. Накануне стало известно о гибели в зоне СВО гражданина Финляндии Лео Аланда, который является сыном известного финского праворадикального политика Юрки Аланда.
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