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Рынок акций России снизился на старте торгов 1 сентября

Рынок акций России снизился на старте торгов 1 сентября

Индекс Мосбиржи открылся снижением на 0,3%, больше всего подешевели бумаги «Полюса» и «Северстали». В плюсе акции Московского кредитного банка и «ФосАгро».

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