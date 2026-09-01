Рынок акций России снизился на старте торгов 1 сентября

Индекс Мосбиржи открылся снижением на 0,3%, больше всего подешевели бумаги «Полюса» и «Северстали». В плюсе акции Московского кредитного банка и «ФосАгро».
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