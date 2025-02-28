Супруги пытались купить ребенка у мигрантки в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, подозреваемых в торговле новорожденным с использованием поддельных документов, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии