Рязанская областная Дума одобрила понижение налоговой ставки для ряда субъектов малого и среднего предпринимательства

На заседании Рязанской областной Думы 23 марта депутаты утвердили изменения в региональном законодательстве, предусматривающие снижение налоговых ставок для предприятий обрабатывающей промышленности, использующих упрощенную систему налогообложения.
На заседании Рязанской областной Думы 23 марта депутаты утвердили изменения в региональном законодательстве, предусматривающие снижение налоговых ставок для предприятий обрабатывающей промышленности, использующих упрощенную систему налогообложения.
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