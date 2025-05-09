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Никита Кацалапов: «Спасибо нашим прадедушкам и прабабушкам за бессмертный подвиг и любовь к жизни, которую они передали нам вместе с миром»

«Спасибо нашим дорогим прадедушкам и прабабушкам за бессмертный подвиг, за веру, смелость и любовь к жизни, которую они передали нам вместе с миром, завоеванным такой страшной ценой.

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