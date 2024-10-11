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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс об увольнении Хэма из «Лейкерс»: «Человек вывел команду в финал Запада, потом взял внутрисезонный турнир. Странное решение»

На данный момент экс-тренер «озерников» ассистирует Риверсу в «Милуоки». «Я рад, что Дарвин в «Бакс».

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