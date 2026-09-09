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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков ни разу не пробил, допустил 10 потерь и пасовал с точностью 77% в дебютном матче в ЛЧ. Хавбека «Галатасарая» заменили на 64-й минуте при счете 1:3

Алексей Батраков провел первый матч в Лиге чемпионов в своей карьере. Полузащитник, летом купленный « Галатасараем » у «Локомотива», сыграл против « Спортинга » в 1-м туре общего этапа турнира УЕФА.

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